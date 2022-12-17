  • BIST 5.214,29
  • Altın 1074.682
  • Dolar 18.6512
  • Euro 19.7575
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Fuat Oktay: KKTC’nin dünya sahnesinde yer alması için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz

»
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “KKTC’nin dünya sahnesinde bağımsız, egemen ve saygın bir ülke olarak yer almasını sağlamak için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz” dedi.
Fuat Oktay: KKTC’nin dünya sahnesinde yer alması için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının savunulması ve KKTC’nin dünya sahnesinde bağımsız, egemen ve saygın bir ülke olarak yer almasını sağlamak için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz” dedi.

Oktay, “Gösterdiğimiz çabalar çerçevesinde son olarak, 11 Kasım’da Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’nde KKTC, gözlemci üyeliğe kabul edildi” ifadelerini kullandı.

Oktay, “Milli davamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde gözlemci üye statüsü verilmesi için mücadele eden biziz…” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği'nden Ekrem İmamoğlu tepkisi15 Aralık 2022 Perşembe 20:12
  • Ekrem İmamoğlu sert konuştu: Bu ülkeyi yönetenler ağır hasta15 Aralık 2022 Perşembe 19:21
  • Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması15 Aralık 2022 Perşembe 18:45
  • Devlet Bahçeli’den İmamoğlu açıklaması15 Aralık 2022 Perşembe 18:31
  • İmamoğlu davasında neler yaşandı15 Aralık 2022 Perşembe 16:39
  • Saraçhane’de tarihi buluşma: Altılı Masa meydana iniyor15 Aralık 2022 Perşembe 16:17
  • Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi15 Aralık 2022 Perşembe 13:39
  • İmamoğlu kararına Batı’dan sert tepki15 Aralık 2022 Perşembe 11:45
  • Kılıçdaroğlu: İmamoğlu kararı milli iradeye darbedir, Saray iktidarı İstanbul'un rantını devşirmek istiyor15 Aralık 2022 Perşembe 10:36
  • Arınç'tan İmamoğlu kararına sert tepki: "Mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır"14 Aralık 2022 Çarşamba 22:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti