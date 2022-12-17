Fuat Oktay: KKTC’nin dünya sahnesinde yer alması için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “KKTC’nin dünya sahnesinde bağımsız, egemen ve saygın bir ülke olarak yer almasını sağlamak için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının savunulması ve KKTC’nin dünya sahnesinde bağımsız, egemen ve saygın bir ülke olarak yer almasını sağlamak için aktif bir tutum sergilemeyi sürdürüyoruz” dedi.

Oktay, “Gösterdiğimiz çabalar çerçevesinde son olarak, 11 Kasım’da Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’nde KKTC, gözlemci üyeliğe kabul edildi” ifadelerini kullandı.

Oktay, “Milli davamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde gözlemci üye statüsü verilmesi için mücadele eden biziz…” diye konuştu.