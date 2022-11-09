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Fuat Oktay KKTC'ye Geldi

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye geldi.
Fuat Oktay KKTC'ye Geldi

Oktay, Kuzey kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli temaslarda bulunacak.

Güzelyurt’ta kadın üretici ve girişimcilerle bir araya gelecek olan Fuat Oktay’ın ziyaretinde çok sayıda hibe programı ile proje de açıklanacak.

Fuat Oktay ayrıca Lefkoşa’daki Başbakanlık Veri Merkezi’nde toplu açılış ve tanıtım töreninde konuşma yapacak.

Açılışı yapılacak projeler arasında Kamu Veri Merkezi, Güzelyurt-Lefke yolu ile köy yolları bulunuyor.

Ayrıca Türkiye’den KKTC'ye su temin projesinin önemli bir parçası olan Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı yapımının birinci kısım tanıtımı ve 207 kilometrelik Depo Bağlantı Hattı Projesi’nin tanıtımı yapılacak.

Öte yandan Fuat Oktay’ın ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan ek protokol kapsamında aktarılacak kaynakla ilgili detaylar da açıklanacak.

Başbakan Ünal Üstel geçen hafta düzenlediği basın toplantısında ek protokol kapsamında 1 milyar 97 milyon TL tutarındaki kaynağın ’ye geleceğini açıklamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın temasları ’den canlı olarak ekranlara taşınacak.

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