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Fuat Oktay KKTC’ye toplamda 200 Milyon TL aktaracaklarını açıkladı

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal yardımlar, tarım, ulaştırma alanında ve gençlik-spor yatırımları için KKTC’ye toplamda 200 Milyon TL aktaracaklarını açıkladı.
Fuat Oktay KKTC’ye toplamda 200 Milyon TL aktaracaklarını açıkladı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal yardımlar, tarım, ulaştırma alanında ve gençlik-spor yatırımları için KKTC’ye toplamda 200 Milyon TL aktaracaklarını açıkladı.

 “Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi, Kıbrıs Türk devletinin geleceğe vurulan mührüdür; varlığının, egemenliğinin, bağımsızlığının simgesidir” vurgusu yapan Oktay, bu projenin hayata geçmesini zorlaştırmaya çalışanların karşısında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bulacağını vurguladı.

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