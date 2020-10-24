Fuat Oktay: Maraş çocukların geleceği olsun

Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine katılmak üzere ülkemize gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay birtakım ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

Bu çerçevede kısmi olarak ziyarete açılan Maraş bölgesine giden Fuat Oktay, vatandaşlarla bir araya geldi, Gazimağusa Belediyesi tarafından organize edilen kahvaltıya katıldı. Çocukları severek onlara oyuncak hediye eden Oktay basına açıklamada da bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her türlü iyiniyeti göstererek çözüm oolması umuduyla 46 yıldır bölgenin kapalı kaldığını belirten Oktay, ancak bölgenin farelerin yurdu olduğunu ifade etti.Böyle büyük bir değerin heba olup gitmesinin yazık olduğuna işaret eden Oktay, “burası çocukların geleceği olsun. Herkesin işini bulacağı, gençlerin geleceği olacak bir yere dönüşsün barışın teminatı olsun” ifadelerini kullandı. Herkesin mülkiyet hakkına saygı gösterileceğine vurgu yapan Oktay, ” o kadar büyütülecek bir konu değil burası KKTC toprağıdır, tekrardan ekonomiye kazandırılmalıdır” ifadelerini kullandı. Şu ana kadar bölgenin kapalı kalmasının bir iyi niyet göstergesi olduğunu vurgulayan Oktay, iyi niyet icin 46 yılın gereğinden fazla bir zaman olduğunu vurguladı.