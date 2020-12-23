Fuat Oktay müjdeyi verdi 13. Maaş tamam!

T.C. Cuımhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY KKTC'ye 800 Milyon TL aktarılacağını ve kamu maaşlarının ödeneceğini açıkladı.

Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

T.C. 800 MİLYON TL AKTARACAK

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kamu çalışanlarının maaş müjdesi beklediğini belirterek, "O müjdeyi verelim... 800 milyon TL nakit kaynak aktarımı yapacağız. Maaş sıkıntısı olmayacak" dedi.

Oktay, aktarılan 800 milyon TL ile bütçe ve maaş ödemelerindeki sorunun çözüleceğini ifade ederek, "Bunun ötesinde sorunlar olursa birlik ve beraberlik içinde üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

"Yeni hükümet Kıbrıs halkının sorunlarının çözümüne yönelik hayırlı olacaktır. Kuzey Kıbrıs bir seçim sürecinden geçti. Yeni cumhurbaşkanını seçti. Tekrar hayırlı olsun. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de KKTC'nin sonuna kadar yanındayız. Kıbrıs Türkü ile birlikteyiz. Pandemi sürecinde de Kıbrıs Türkünü yalnız bırakmayacağımızı ifade ettik. Bu taahhüdü bir kez daha tekrarlamak isterim. Aşılanma sürecinin başlangıcındayız. Yoğun aşılama döneminden sonra salgını geride bırakmayı ümit ediyoruz. 2021’e daha iyimser bakıyoruz. Kıbrıs’a turizm ve ekonomik anlamında da yansıyacaktır. Koronavirüsün getirdiği problemler KKTC’de de ciddi sıkıntılara neden oldu."