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Fuat Oktay ve Ersin Tatar Su temin projesindeki tamiratı birlikte inceleyecek

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Fuat Oktay ve Ersin Tatar Su temin projesindeki tamiratı birlikte inceleyecek
Fuat Oktay ve Ersin Tatar Su temin projesindeki tamiratı birlikte inceleyecek

Su Temin Projesi’nde meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını yerinde görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar bugün saat 14.00 de tamirat çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulunacaklar.


Pınarbaşı’ndan kalkacak askeri helikopter ile tamirin yapılmakta olduğu gemiye gidecek olan Başbakan Tatar’a Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz ve Su Dairesi Müdürü ve diğer yetkililer de eşlik edecek . İnceleme sonrasında konuya ilişkin açıklama yapılması da bekleniyor.

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