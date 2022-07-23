Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi
Fuat Oktay ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.
İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.
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