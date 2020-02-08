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Fuat Oktay'dan da Akıncı'ya kınama!

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Fuat Oktay'dan da Akıncı'ya kınama!
Fuat Oktay'dan da Akıncı'ya kınama!

İşte o açıklama;

Mustafa Akıncı’nın yapmış olduğu açıklamalar oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir. Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum. 

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