  • BIST 2.251,68
  • Altın 909.633
  • Dolar 14.6833
  • Euro 16.2161
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Fuat Oktay'dan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma mesajı

»
Fuat Oktay'dan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma mesajı
Fuat Oktay'dan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Nisan 1955'te Kıbrıs Türklerine karşı silahlı eylemlere başlayan terör örgütü EOKA'yı lanetledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Nisan 1955'te Kıbrıs Türklerine karşı silahlı eylemlere başlayan terör örgütü EOKA'yı lanetledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "67 yıl önce ellerindeki silaha, kalplerindeki kötülüğe sarılıp acılarla dolu bir dönemi başlatan Enosis'çi EOKA terör örgütünü lanetliyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü ile zihniyeti karanlık olanlara karşı yan yana, omuz omuzayız." ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta Bir Çözüm Aranıyorsa Bunun Sahadaki Gerçekler Üzerine İnşa Edilmesi Şart01 Nisan 2022 Cuma 10:22
  • Türkiye'de seçim barajı yüzde 7'ye indirildi01 Nisan 2022 Cuma 09:46
  • Erdoğan'ın arabuluculuk çabası iç politikaya nasıl etki etti?31 Mart 2022 Perşembe 20:02
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi’ni ziyaret etti31 Mart 2022 Perşembe 18:28
  • Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi31 Mart 2022 Perşembe 17:49
  • Ataoğlu, TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü toplantısına katıldı31 Mart 2022 Perşembe 17:46
  • Beren Saat: Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak’ cevabını aldık31 Mart 2022 Perşembe 13:40
  • Brezilya'daki kokain davasının avukatı: "İspanyol yolcu emirleri Türk pilottan alıyordu"31 Mart 2022 Perşembe 12:37
  • Seçim barajını yüzde 7'ye indiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi30 Mart 2022 Çarşamba 23:16
  • Ukrayna, İstanbul Boğazı’na Kadar Ulaşan Mayınlardan Rusya’yı Sorumlu Tuttu30 Mart 2022 Çarşamba 19:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti