Fuat Oktay'dan önemli mesajlar...

Fuat Oktay'ın törendeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-CumhurbaşkanıErdoğan'ın selamlarını sizlere iletmek istiyorum.

-Orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun diyorum. Yanan yerleri yeniden yeşertmek için 1 milyon fidan desteğinde bulunacağız.

-Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde tüm adada barış ve huzur hakim oldu.

- Barış harekatı tüm dünyaya Kıbıs Türkü'nün bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini gösterdi. Türkiye'nin de milli davalarda gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceği ispat edildi.

-Kıbıs Türküne bağlıyız ve KKTC'nin yanındayız.

-Savunma Sistemlerimizi geliştirmeye son dönemde büyük ağırlık verdik. Özellikle denizlerde dengeleri değiştireceğiz, oyunları bozacağız.

-Tahrik ve usülsüz girişimler karşısında Doğu Akdeniz'de hakkımız olanı savunuyoruz. ,

-Akdeniz'de Ege'de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin

-Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir. Bunu Sayın Tatar da, Sayın Erdoğan'da belirtti. Türkiye net, KKTC iletişime açık. Ancak Rum tarafı kendine bölgede yancı bulma peşinde.

-Doğu Akdeniz'de KKTC'yi dışlamaya çalışan hiçbir girişim başarıya ulaşmadı, ulaşamaz.

-Kıbrıs meselesinin adil kalıcı ve sürdürülebilir çözüme kavuşması için samimiyetle çaba gösterdik.

-Çabalarımız Rum tarafı yüzünden sonuçsuz kaldı. Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman eşit ortak olarak görülmedi.

-Maraş KKTC toprağıdır bu böyle biline. Hiç kimse yalan dolanla uluslararsı toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin.

-AB Kıbıs Türklerini yok sayan hadsiz söylemlerine devam ediyor.

-Bir çözüm olacaksa bu Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi ile olacak.

-Çözüm yolunda da kalkınma yolculuğunda da KKTC'nin yanındayız.

-Bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC bayrağını göreceğiz. Uluslararası alanda bu adımlar da artarak sürecek.

-Birlik beraberlik dayanışma ve istikrar sağlandığı sürece, KKTC'nin kalkınması kesintisiz sürecektir.

-Kıbrıs Türk halkının önünde hiçbir izolasyon ve ambargo kalmayacaktır.