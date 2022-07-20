  • BIST 2.522,10
  • Altın 965.143
  • Dolar 17.5739
  • Euro 18.0414
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Fuat Oktay'dan önemli mesajlar...

» »
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törende konuştu.
Fuat Oktay'dan önemli mesajlar...

Fuat Oktay'ın törendeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-CumhurbaşkanıErdoğan'ın selamlarını sizlere iletmek istiyorum. 

-Orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun diyorum. Yanan yerleri yeniden yeşertmek için 1 milyon fidan desteğinde bulunacağız.

-Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde tüm adada barış ve huzur hakim oldu. 

- Barış harekatı tüm dünyaya Kıbıs Türkü'nün bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini gösterdi. Türkiye'nin de milli davalarda gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceği ispat edildi.

-Kıbıs Türküne bağlıyız ve KKTC'nin yanındayız. 

-Savunma Sistemlerimizi geliştirmeye son dönemde büyük ağırlık verdik. Özellikle denizlerde dengeleri değiştireceğiz, oyunları bozacağız. 

-Tahrik ve usülsüz girişimler karşısında Doğu Akdeniz'de hakkımız olanı savunuyoruz. ,

-Akdeniz'de Ege'de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin

-Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir. Bunu Sayın Tatar da, Sayın Erdoğan'da belirtti. Türkiye net, KKTC iletişime açık. Ancak Rum tarafı kendine bölgede yancı bulma peşinde. 

-Doğu Akdeniz'de KKTC'yi dışlamaya çalışan hiçbir girişim başarıya ulaşmadı, ulaşamaz. 

-Kıbrıs meselesinin adil kalıcı ve sürdürülebilir çözüme kavuşması için samimiyetle çaba gösterdik.

-Çabalarımız Rum tarafı yüzünden sonuçsuz kaldı. Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman eşit ortak olarak görülmedi.

-Maraş KKTC toprağıdır bu böyle biline. Hiç kimse yalan dolanla uluslararsı toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin.

-AB Kıbıs Türklerini yok sayan hadsiz söylemlerine devam ediyor.

-Bir çözüm olacaksa bu Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi ile olacak. 

-Çözüm yolunda da kalkınma yolculuğunda da KKTC'nin yanındayız. 

-Bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC bayrağını göreceğiz. Uluslararası alanda bu adımlar da artarak sürecek. 

-Birlik beraberlik dayanışma ve istikrar sağlandığı sürece, KKTC'nin kalkınması kesintisiz sürecektir.

-Kıbrıs Türk halkının önünde hiçbir izolasyon ve ambargo kalmayacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüksek Mahkeme ilgili yasa uyarınca kurul üyelerini seçti20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:29
  • Maliye Bakanı Sunat Atun 20 Temmuz Barış ve özgürlük mesajı yayımladı20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:14
  • Kıbrıs Türkü’nün 'beyaz önlüklü' kahramanı: Dr. Ayten Salih Berkalp20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:03
  • Meclis Başkanı Töre, 20 Temmuz konukları için resepsiyon verdi20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:02
  • Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutuldu20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:00
  • Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı… Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:57
  • Fuat Oktay KKTC’de…20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:52
  • MDP Genel Başkanı Buray BÜSKÜVÜTÇÜ 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:51
  • Alsancak'ta intihar!20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:47
  • 35 yaşında vefat eden şahsa otopsi yapıldı, sonuç açıklandı20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti