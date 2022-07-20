Fuat Oktay'dan önemli mesajlar...

Fuat Oktay'ın törendeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
-CumhurbaşkanıErdoğan'ın selamlarını sizlere iletmek istiyorum.
-Orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun diyorum. Yanan yerleri yeniden yeşertmek için 1 milyon fidan desteğinde bulunacağız.
-Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde tüm adada barış ve huzur hakim oldu.
- Barış harekatı tüm dünyaya Kıbıs Türkü'nün bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini gösterdi. Türkiye'nin de milli davalarda gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceği ispat edildi.
-Kıbıs Türküne bağlıyız ve KKTC'nin yanındayız.
-Savunma Sistemlerimizi geliştirmeye son dönemde büyük ağırlık verdik. Özellikle denizlerde dengeleri değiştireceğiz, oyunları bozacağız.
-Tahrik ve usülsüz girişimler karşısında Doğu Akdeniz'de hakkımız olanı savunuyoruz. ,
-Akdeniz'de Ege'de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin
-Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir. Bunu Sayın Tatar da, Sayın Erdoğan'da belirtti. Türkiye net, KKTC iletişime açık. Ancak Rum tarafı kendine bölgede yancı bulma peşinde.
-Doğu Akdeniz'de KKTC'yi dışlamaya çalışan hiçbir girişim başarıya ulaşmadı, ulaşamaz.
-Kıbrıs meselesinin adil kalıcı ve sürdürülebilir çözüme kavuşması için samimiyetle çaba gösterdik.
-Çabalarımız Rum tarafı yüzünden sonuçsuz kaldı. Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman eşit ortak olarak görülmedi.
-Maraş KKTC toprağıdır bu böyle biline. Hiç kimse yalan dolanla uluslararsı toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin.
-AB Kıbıs Türklerini yok sayan hadsiz söylemlerine devam ediyor.
-Bir çözüm olacaksa bu Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi ile olacak.
-Çözüm yolunda da kalkınma yolculuğunda da KKTC'nin yanındayız.
-Bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC bayrağını göreceğiz. Uluslararası alanda bu adımlar da artarak sürecek.
-Birlik beraberlik dayanışma ve istikrar sağlandığı sürece, KKTC'nin kalkınması kesintisiz sürecektir.
-Kıbrıs Türk halkının önünde hiçbir izolasyon ve ambargo kalmayacaktır.
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