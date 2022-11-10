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Fuat Oktay’dan Rumlara sert tepki

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınma zamanı geldi" dedi.
Fuat Oktay’dan Rumlara sert tepki

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler’deki "Uluslararası toplumu Kıbrıs Türkleri’ne yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) resmen tanımaya davet ediyoruz." çağrısı sonrasında Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladı.


"KKTC olmadan Türkiye, Türkiye olmadan KKTC olmaz"

Türkiye, KKTC’nin tanınması yönünde çalışmalarını hızlandırdı, Lefkoşa’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gelinen son aşamayı TRT Haber’e değerlendirdi:

"Burada bizim duruşumuz son derece net. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısıyla da KKTC'ye yönelik politikalarımızda bir başka evreye gelmiş durumdayız. Cumhurbaşkanımız için de Türkiye için de hem Türkiye Cumhuriyeti devleti hem Türkiye Cumhuriyeti hükümeti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeri apayrıdır. Hem bizim Türkiye olarak Doğu Akdeniz politikamız çerçevesinde vazgeçilmezimizdir. Türkiye’nin güvenliğinin olmazsa olmaz şartıdır. Ama aynı şekilde KKTC'nin güvenliğinin de olmaz olmaz şartıdır. Yani KKTC olmadan Türkiye, Türkiye olmadan KKTC’nin olmayacağı bir denklemden bahsediyoruz."

"Felç olmuş bir BMGK yapısı var"

Fuat Oktay, Türk milletinin Kıbrıs’ta tüm çözüm planlarına evet demesine rağmen karşılık bulamadığını vurguladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gidişe dur dediğine işaret etti:

"Egemen eşit iki devlet yapısıdır bundan sonra tek çözüm. Tabii biz Türkiye olarak cumhurbaşkanımız hep şunu söylemiştir. 'Dünya beşten büyüktür.' Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kendisine hayrı yok zaten. Biz de bunu söylüyoruz beşten büyük derken. Cumhurbaşkanımız da BM'den bütün dünyaya haykırmıştır. Biz bunu tanınma yolu ile yapacağız artık. KKTC’nin tanınma zamanı gelmiştir."

"KKTC Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmalı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci statüsü almasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'taki ana gündem maddelerinden birisi olacağını belirtti:

"Cumhurbaşkanımızın uluslararası toplantılarda tüm ülkelerde gündeminde KKTC vardır. Her birimizin ilgili devletler nezdinde görüşmelerimizde KKTC vardır. Dışişleri Bakanlığımız aynı yoğunlukta çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için oradaki ana gündem maddelerinden birisi de ana gündem yine KKTC’nin gözlemci üye statüsüyle bu teşkilatta yer almasıdır. Ve inşallah da bu sonucu almayı arzu ediyoruz."

Utanç müzesine sert tepki

Oktay, TRT Haber’in gündeme getirdiği Rum Meclisi’nin terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yunan Albay Yorgos Grivas’ın hayatının anlatılacağı bir müzenin kurulması yönünde aldığı kararı da değerlendirdi:

"Katliamları sergilerler yani yakışır kendilerine de. Bu katliamları sergilemeleri tam da kendi kültürlerine ve istedikleri politikaya da yakışır zaten. Enonis söylemlerinin EOKA söylemlerinin 1931’lerden sonra 60’lara kadar ne tür zulümler katliamlar yaptığı hepimizin malumu zaten. Bununla ilgili güzel bir dizimiz de vardı, kamuoyunun anlayabileceği dizi ama tarih kitaplarında da bu tarihsel gerçekler olarak da mevcut. Yüzlerce köyün ve Kıbrıs Türkü’nün katliamına sebep olan bir isimdir Grivas. Bunu bir kahraman gibi görüp de eğer müzede sergilemek istiyorlarsa buyursun sergilesinler yani kendi zulümlerini sergilemiş olurlar. Kendi yani bir katil ruhlu bir insanın kahraman olarak sunulmasını arzu ediyorlarsa dediğim gibi kendilerini çok iyi ifade etmiş olurlar o zaman."

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