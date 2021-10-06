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Fuat Topaloğlu: Akaryakıt fiyatları Türkiye’deki fiyatları geçti

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Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin akaryakıta yüzde 7,3 oranında zam yapmasının ardından KKTC'deki fiyatların Türkiye'yi geride bıraktığını söyleyerek, “Çalışarak batıyoruz” vurgusu yaptı.
Fuat Topaloğlu: Akaryakıt fiyatları Türkiye’deki fiyatları geçti

Akaryakıta yapılan zammı eleştiren Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmeciler Kar İş Derneği (K.T.Ç. Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, yapılan bu artışla akaryakıt fiyatlarının Türkiye’deki fiyatları geçtiğini belirtti. Son açıklanan akaryakıt fiyatlarıyla, turizm, öğrenci ve yolcu taşımacılığının yapılamayacağının altını çizen Topaloğlu, “Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar” dedi.

“TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNE DESTEK VERİLMEDİ”

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin de başında taşımacılığın geldiğine vurgu yapan Topaloğlu; buna rağmen hükümetin taşımacılığa destek vermediğini söyledi. Hükümetin toplu taşımacılıkla ilgili bir politikası olmadığı, yapılan zam ve sektöre verilmeyen destekten dolayı anlaşıldığını anlatan Topaloğlu, “Eğitim için ülkeye öğrenciler davet ediliyor; ama akaryakıta zam yapılıyor. Bu fiyatlarla taşımacılık yapılmaz” dedi.

“KRİZDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN DİBE VURDUK”

Pandemiyle birlikte sektörün krize dönüştüğünü kaydeden Topaloğlu, oluşan krizden çıkmaya çalışırlarken yapılan zamla dibe vurduklarının altını çizdi. Hükümetin izlediği politikayla kendilerini batırmaya çalıştığını anlatan Topaloğlu, “Çalışırken batıyoruz” dedi.

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