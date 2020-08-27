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Fuat Topaloğlu “Bizi unutanlar unutmasın ki önümüz seçim, bizde oy vermeyi unutacağız”

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Kar-İş Başkanı Topaloğlu, pandemi döneminde sektöre destek yapılması yönündeki sözlerini tutmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.
Fuat Topaloğlu “Bizi unutanlar unutmasın ki önümüz seçim, bizde oy vermeyi unutacağız”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin pandemi döneminde verdiği sözleri tutmadığını söyledi..

Fuat Topaloğlu “bizi unutanlar unutmasın ki önümüz seçim, bizde oy vermeyi unutacağız” dedi.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu’nun açıklaması şu şekilde;

Biz en başından beri devletin bizi desteklemesi gerektiğini söyledik. Bu konuda kendileri ile görüştüğümüzde bize sözler verildi. Ama şuana kadar hiçbir sözlerinde durmadılar. Oysa araçlarımız aylardır yatıyor,  bakımlarını yaptıramadık, okullar açılacak, hazırlık yapamıyoruz. Turizmde çalışan araçlarımız aylardır tek bir iş bile yapamadı.

Şimdi öğreniyoruz ki hükümetimiz otellere ve acentelere 20 milyonluk bir destek paketi açıklamış. Biz bundan rahatsız değiliz. Turizmin bu ülkede ayakta kalabilmesi için otellerin ve acentelerin ayakta kalması gerekiyor. Ama unutulmasın ki bu turistleri havalimanından otellere götüren biziz, otellerden alıp turlara çıkaran da yine biziz.

Bizi unutma gafleti içine girenlere buradan sesleniyoruz. Çok kısa bir süre sonra seçim var. Bizi bugün unutanları bizde yarın seçim günü unutacağız. Gerekiyorsa sandığa gitmeme başta olmak üzere pek çok eylem şekli üzerinde arkadaşlarımızla konuşup karar alacağız.

Bu vesile ise hükümeti bir kez daha toplu taşımacılık sektörüne sahip çıkmaya davet ediyoruz.

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