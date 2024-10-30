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Fuat Topaloğlu: Kontak kapatma noktasındayız

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Fuat Topaloğlu, “Hükümet edenleri hassasiyete davet ediyoruz. Toplumsal sorun yaşanmaması için sağduyuyla hareket ettik; ancak kontak kapatma noktasındayız” dedi.
Fuat Topaloğlu: Kontak kapatma noktasındayız

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı Fuat Topaloğlu, Hükümetin bir seneyi aşkın bir süredir toplu taşımacılığa zam yapmadığını duyurarak, “Hükümet edenleri hassasiyete davet ediyoruz. Toplumsal sorun yaşanmaması için sağduyuyla hareket ettik; ancak kontak kapatma noktasındayız” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Topaloğlu, taşımacılık sektörünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydederek, “Giderlerimiz dövize endeksli; her gün artan maliyetler, sektörü adeta boğuyor. Taşımacılık sektörüne yapılan bu kayıtsızlık, bir zamanlar can damarı olan bu hizmeti tehdit ediyor!” ifadelerini kullandı.

Yetkililere defalarca başvurduğunu belirten Topaloğlu, “Hayati öneme sahip bu sektör için artık vakit kaybedemeyiz; aylar geçtikçe, elimizdeki olanaklar tükeniyor,  belirlenen her asgari ücreti çalışanlarımıza tam olarak yansıtıyoruz; ancak artık insanlar evlerine ekmek götüremiyor, ceplerine borç alıp, ceplerinden harcıyor” diye ekledi.

Sektör çalışanlarının yaşadığı maddi zorluklara dikkat çeken Topaloğlu, “Toplumsal bir krizin eşiğindeyiz. Bu durum daha fazla sürdürülemez hale geldi. Yetkililere bir kez daha sesleniyorum: Daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçin! Hakkımız olanı istiyoruz; imtiyaz istemiyoruz!” ifadelerini kullandı.

“Bu sorunların bilincindesiniz, ama sessiz kalmak çözüm değil!” diyen Topaloğlu, durumu dramatize ederek, “Eğer sesimize kulak verilmezse, toplumsal huzursuzluk kaçınılmaz olacak!” uyarısında bulundu.

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