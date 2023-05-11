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Fuat Topaloğlu: Taşımacılıkta şirketleşmeyi üniversiteler olmaksızın destekliyoruz

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Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, sektör olarak, toplu taşımacılıkta şirketleşmeyi üniversiteler olmaksızın desteklediklerinin altını çizdi, üniversitelere seslendi; “Üniversiteler eğitim yuvasıdır, taşımacı değil. Herkes işini yapsın” dedi.
Fuat Topaloğlu: Taşımacılıkta şirketleşmeyi üniversiteler olmaksızın destekliyoruz

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacılık sektörünün şirketleşmesiyle ilgili açıklama yaptı. 

 

Şirketleşmeyi sektör paydaşı olarak önceden’ de dile getirdiklerini ifade eden Topaloğlu, şirketleşmeyi üniversiteler olmaksızın desteklediklerinin altını çizdi.

Topaloğlu, 80 bin öğrencinin ve turistlerin olduğu ülkede, toplu taşımanın saat 19.00’da durduğunu, dernek olarak toplu taşımanın en azından belli günlerde 23.00’e kadar sürmesi gerektiğini savunduklarını dile getirdi. Topaloğlu, ülkenin her yerine toplu taşımacılık olmasının önemli olduğunu da vurguladı.

Üniversitelerle ortak çalışmayı reddettiklerine vurgu yapan Başkan Topaloğlu, üniversitelere seslenerek, “Üniversiteler eğitim yuvasıdır, taşımacı değil. Herkes işini yapsın” dedi. 

Üniversitelerinin ‘taşımacılık ağını güvence vererek devralmaya hazır olduklarını kaydeden Topaloğlu, “Ülke ekonomisi için herkes işini yapmalı” dedi.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, son olarak, taşımacılık sektörünün var olması için yapılanmaya ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

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