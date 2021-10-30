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Fuel-oil Kalıntıları Temizlendi

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, 2013 yılında Kalecik’te yaşanan petrol kazası nedeniyle yaklaşık 8 yıldır AKSA tesislerinde varillerde bekletilen fuel-oil kalıntılarının bertaraf edildiğini açıkladı.
Fuel-oil Kalıntıları Temizlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 2013 yılında Kalecik’te yaşanan petrol kazası nedeniyle yaklaşık 8 yıldır AKSA tesislerinde varillerde bekletilen fuel-oil kalıntılarının bertaraf edildiğini açıkladı.

15 Temmuz 2013 tarihinde Kalecik İskele’de bulunan AKSA Elektrik Santrali’ne ait gemiden petrol boşalımı sırasında sızıntı yaşanmış ve yaklaşık 100 ton petrol denize sızmıştı.

Kirlilik AKSA tarafından hem karada hem de denizde özel bir şirkete (Seagull firması) toplatılmış olup, söz konusu atıklar AKSA Elektrik Santralinde varillere doldurulmuş ve temizlikte kullanılan malzemeler de açılan çukurlarda bekletilmiştir.

18/2012 sayılı Çevre Yasasında olduğu gibi Türkiye’ye de atık girişi yasak olduğundan dolayı toplanan atık ve kontamine olmuş tüm malzeme 2013 yılından beridir AKSA Elektrik santralinin arazisinde bekletilmekte idi.

Gürdağ Entegre Atık Bertaraf Tesisi’nin devreye girmesi (2019) ile birlikte, söz konusu atıklar Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi gözetiminde Kalecik’te bulunan bulunan AKSA Elektrik Santrali’nden, Haspolat’ta bulunan Gürdağ Entegre Atık Bertaraf Tesisi’ne gönderilmiştir.

Fuel-oil atıkları ve atık malzemeler Gürdağ Entegre Atık Bertaraf Tesisi’nde imha edilerek bertarafı sağlanmaktadır.

Tüm bertaraf işlemleri Çevre Koruma Dairesi gözetiminde yapılmış olup, dün itibarı ile AKSA’da bulunan tüm kirlilik temizlenmiştir.

Daire tarafından yapılan gözlemlerde atık kuyularından ve varillerden alınan önlemlerden dolayı toprağa herhangi bir sızma olmadığı gözlemlenmiştir.

AKSA Elektrik Santrali’ne iş birliğinden dolayı, Gürdağ Entegre atık tesisine de ülkemize böyle bir tesis kazandırdıkları için Bakanlığımız adına teşekkür ederiz.

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