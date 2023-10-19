  • BIST 7960.57
  • Altın 1756.653
  • Dolar 27.9943
  • Euro 29.646
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

Fuhuş çetesi çökertildi; Aralarından bir tanesi de ülkede kaçak

» »
Lefkoşa’da meydana gelen fuhuşa teşvik suçundan tutuklanan Nijeryalı zanlı A.B.O ile operasyon esnasında ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan O.N yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Fuhuş çetesi çökertildi; Aralarından bir tanesi de ülkede kaçak

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran, duruşmada olguları aktardı.

Polis, 15 Ekim 2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Ortaköy bölgesinde Düzce Sokakta bulunan bir apartman dairesi içerisinde A.B.O'nun (K-29-Nijerya-Öğrenci) kendisini ve yanında bulunan M.A.Y. (K-25- Nijerya) ile JO.E.’nin (K-22-Nijerya) cinsel birliktelik yaşamaları için Y.Y ile (E-25-TC) 400 TL’ye anlaşma yapıp para karşılığında fuhuşa teşvik ettiğini söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine söz konusu adrese gidildiğini, polis ekibi kapıda beklediği esnada içerideki kilitli odadan çıkan aynı evde sakin kadın bir şahsın çığlık atarak kapıya geldiğini ve yanındaki erkek şahsın camdan atladığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, ikinci kattan atlayıp düşen zanlının apartmanın otopark kısmında tespit edilip, ambulansa bilgi verildiğini açıkladı. Polis, düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan O.N'nin tedavisinin ardından 6 saatte taburcu edildiğini, daha sonra A.B.O ile birlikte gözaltına alındığını söyledi. 

Polis her iki zanlının da mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, zanlı ile fuhuşa teşvik edilen iki kadının suçlamaları kabul etmediğini ancak erkek şahsın ifadesinde cinsel birliktelik için para karşılığında anlaşma yaptıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, zanlı A.B.O'nun öğrenci olduğunu, zanlı O.N'nin ise ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.B.O'nun 10 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metrekareye 19 kg... En çok yağış o bölgeye düştü...19 Ekim 2023 Perşembe 12:11
  • Lefkoşa'da bina çöktü...19 Ekim 2023 Perşembe 12:10
  • CTP sokakta eylemlilik sürecini başlatma kararı aldı19 Ekim 2023 Perşembe 11:49
  • Basın camiasının acı kaybı... Özcan Özcanhan hayatını kaybetti...19 Ekim 2023 Perşembe 11:34
  • Pegasus, Yeni Kampanyasıyla Uçuş Severlere Fırsatlar Sunuyor: İşte Detaylar!19 Ekim 2023 Perşembe 11:31
  • Gardiyanoğlu, SOS Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti...19 Ekim 2023 Perşembe 11:09
  • Son dakika! KKTC'de 3 günlük yas ilan edildi.19 Ekim 2023 Perşembe 10:33
  • Maliye Bakanı Berova, MASİB heyetini kabul etti19 Ekim 2023 Perşembe 09:35
  • Özçınar: Muhtarlarımızla yürüttüğümüz işbirlikleri bizler için son derece önemlidir19 Ekim 2023 Perşembe 09:33
  • Güzelyurt'ta bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacak19 Ekim 2023 Perşembe 08:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti