Fuhuş çetesi çökertildi; Aralarından bir tanesi de ülkede kaçak

Lefkoşa’da meydana gelen fuhuşa teşvik suçundan tutuklanan Nijeryalı zanlı A.B.O ile operasyon esnasında ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan O.N yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran, duruşmada olguları aktardı.

Polis, 15 Ekim 2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Ortaköy bölgesinde Düzce Sokakta bulunan bir apartman dairesi içerisinde A.B.O'nun (K-29-Nijerya-Öğrenci) kendisini ve yanında bulunan M.A.Y. (K-25- Nijerya) ile JO.E.’nin (K-22-Nijerya) cinsel birliktelik yaşamaları için Y.Y ile (E-25-TC) 400 TL’ye anlaşma yapıp para karşılığında fuhuşa teşvik ettiğini söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine söz konusu adrese gidildiğini, polis ekibi kapıda beklediği esnada içerideki kilitli odadan çıkan aynı evde sakin kadın bir şahsın çığlık atarak kapıya geldiğini ve yanındaki erkek şahsın camdan atladığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, ikinci kattan atlayıp düşen zanlının apartmanın otopark kısmında tespit edilip, ambulansa bilgi verildiğini açıkladı. Polis, düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan O.N'nin tedavisinin ardından 6 saatte taburcu edildiğini, daha sonra A.B.O ile birlikte gözaltına alındığını söyledi.

Polis her iki zanlının da mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, zanlı ile fuhuşa teşvik edilen iki kadının suçlamaları kabul etmediğini ancak erkek şahsın ifadesinde cinsel birliktelik için para karşılığında anlaşma yaptıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, zanlı A.B.O'nun öğrenci olduğunu, zanlı O.N'nin ise ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.B.O'nun 10 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.