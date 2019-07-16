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Fuhuş sadece kerhaneler dışında yasak: Fuhuşa teşvikten 1 kişi tutuklandı

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Fuhuş sadece kerhaneler dışında yasak: Fuhuşa teşvikten 1 kişi tutuklandı
Fuhuş sadece kerhaneler dışında yasak: Fuhuşa teşvikten 1 kişi tutuklandı

2019 yılı içerisinde, Girne’de, A.S.(E-29)’nin 3 bayanı farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, fuhuş yoluyla para kazandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam eediyor.

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