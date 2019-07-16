Fuhuş sadece kerhaneler dışında yasak: Fuhuşa teşvikten 1 kişi tutuklandı

2019 yılı içerisinde, Girne’de, A.S.(E-29)’nin 3 bayanı farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, fuhuş yoluyla para kazandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam eediyor.
2019 yılı içerisinde, Girne’de, A.S.(E-29)’nin 3 bayanı farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, fuhuş yoluyla para kazandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam eediyor.
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