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Fuhuş yapacakları kadınları beğenmeyince gasp ettiler

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İstanbul'un Kartal ilçesinde fuhuş yaptığı ileri sürülen iki kadının para ve cep telefonlarını gasp eden 3 kişi yakalandı.
Fuhuş yapacakları kadınları beğenmeyince gasp ettiler

Karakolda ifadeleri alınan iki kadın, "Bizi bir gün önce telefonla arayıp fuhuş için anlaşıp evimize geldiler. Ancak içeri girdikten sonra bizi beğenmediklerini söyleyerek ayrıldılar, ertesi gün gasp için geldiler" dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre Kartal'ın Cevizli mahallesinde yaşqanan olayda 28 şanıdaki N.S. ile 41 yaşındaki Z.G. adlı kadınlar polise başvurarak evlerinde gasp edildiklerini söyledi ve şikayetçi oldu.

Karakolda ifadeleri alınan iki kadın para karşılığı fuhuş yaptıklarını anlatarak, "Bizi bir gün önce telefonla arayıp fuhuş için anlaşıp evimize geldiler. Ancak içeri girdikten sonra bizi beğenmediklerini söyleyerek ayrıldılar. Ertesi gün yine telefon ederek randevu aldılar" diye konuştular.

 

Kadınlar saat 15.30 sıralarında kapılarının çalındığını söyleyerek, "Açtığımızda zorla içeri girdiler. Ellerinde silah ve bıçak vardı. Bu sırada evde bulunan iki müşterimizi dışarı çıkarttılar. Ölümle tehdit ederek evde bulunan 4 cep telefonu ile 430 lira parayı alıp ayrıldılar" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameraları ve cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis, 3 gün içinde şüphelilerden 3'nün kimliklerini tespit etti.

Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Oktay T., Turgut D. ve Zekeriya B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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