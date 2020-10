Fukuşima’nın atık suyu okyanusa boşaltılacak

Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali‘nin radyoaktif maddeler içeren bir milyon tondan fazla atık suyunun okyanusa boşaltılıp boşaltılmayacağı konusunda nihai karar 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek kabine toplantısında verilecek.

Santralin işletmecisi TEPCO şirketi, 2022 yazına kadar santralde atık suların depolandığı tankların tamamen dolacağını söylüyor. Santralde günde 170 ton atık su oluşuyor. Geçen ay sonu itibarıyla 1044 tankta 1,23 milyon ton atık su birikti.

Demircan: ALPS arıtma sistemi çalışmıyor

Hükümet, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemleri (ALPS) yoluyla sudaki radyoaktif konsantrasyonları güvenli seviyelere düşürebildiklerinde ısrar ediyor.

Ancak nukleersiz.org Proje Koordinatörü ve Yeşil Gazete yazarı Pınar Demircan, Yeşil Gazete’ye yaptığı açıklamada atık suyun içinde onlarca radyoaktif izotopun bulunduğunu ve suyu ayrıştırmak için kurulan ALPS arıtma sisteminin çalışmadığının tespit edildiği hatırlatmasında bulunmuştu.

Şu anda tanklarda depolanan suyun yüzde 70’inden fazlası, emisyon konsantrasyon standartlarını tamamen aşan Stronsiyum 90, Sezyum 137 ve İyot 129 gibi radyoaktif maddeler içeriyor.

‘Denizlerdeki radyoaktif kirlilik artacak’

Demircan, çekirdeğin erimesiyle açığa çıkan radyoaktif izotoplardan Sezyum‘un etki süresinin yarılanma ömrüne göre en az 300 yıl, Stronsiyum‘unkinin ise 280 yıl devam edeceğini söylüyor.

Bu elbette radyoaktiviteye bağlı kanser oranlarının katlanarak artması demek. Bunun ekosisteme vereceği zararı “ekokırım” olarak nitelendiren Demircan’a göre radyoaktif suyun boşaltılmasıyla dünya denizlerinde radyoaktif kirlilik artacak.

Uluslarası kampanya başlatıldı

TEPCO biriktirdiği yüz binlerce ton radyoaktif suyu, ne yapacağını bilemediği için daha önce de balıkçıların iznini alarak denize boşaltmıştı. Bu kez, Fukushima balıkçılık birlikleri, okyanus deşarjına şiddetle karşı çıkıyor. Onlar için balıkçılık endüstrisine yönelik bu tehdit bir ölüm kalım meselesi.

TEPCO’ya engel olmak için dünya çapında bir imza kampanyası başlatılmış durumda. Citizens’ Nuclear Information, No Nukes Asia Forum ve Friends of the Earth Japan tarafından başlatılan kampanya dünyanın dört bir yanından kişilerin imzasına açık.