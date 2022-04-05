Furbol'a 8 Milyon 500 Bin TL devlet katkısı tamam

Bakanlar Kurulu, futbola her yıl yapılan devlet katkısı ile ilgili olarak karar üretti.

Bakanlar Kurulu, futbola her yıl yapılan devlet katkısı ile ilgili olarak karar üretti.

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na 8 milyon 500 bin Türk Lirası katkı yapılmasına karar verdi. Daha önceden imzalanan protokol çerçevesinde liglerde mücadele eden spor kulüplerine ödeme yapılabilmesi adına 2020 yılında bu rakama yükseltilen devlet katkısı dört taksit halinde ödenecek. Resmi gazetede yer alan kararda katkının Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü, 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine kaleminde aktarılacağı belirtildi. Katkı Mart ayında 3.000.000 TL, Nisan ayında 2.500.000 TL, Mayıs ayında 2.000.000 TL ve Haziran ayında 1.000.000 TL olmak üzere toplam 8.500.000 TL olacak şekilde ödenecek.

Konu ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar şu şekilde:

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun Super 1. - ll ligde mücadele veren spor kulüplerine ödeme yapılabilmesi amacına yönelik olarak Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 03-09-08-1-0-2-05-3-2-05 Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine" kaleminden (Mart 2022 3.000.000 TL, Nisan 2022 2.500.000 TL, Mayıs 2022 2.000.000 TL ve Haziran 2022 1.000.000 TL) olmak üzere toplam 8.500.000 TL katkı yapılmasına karar verdi.