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Furkan Apartmanı davası: Mühendise hapis, kolon kesmekle suçlananlara beraat

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6 Şubat depremlerinde Gaziantep’te 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı’na ilişkin davada mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan’a 16 yıl sekiz ay hapis cezası verildi.
Furkan Apartmanı davası: Mühendise hapis, kolon kesmekle suçlananlara beraat

Sanıklardan ikisini ünlü avukat Ersan Şen savunmuştu.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı üç sanığın cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Depremde yakınlarını kaybedenler, ilçenin 4’ncü deprem bölgesi olduğunu, Nizip’te 40 bine yakın konuttan sadece Furkan Apartmanı’nın yıkıldığını, bu duruma ihmallerin sebep olduğunu belirterek sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Savcı, kamu görevlileri hakkında soruşturma izninin verildiğini, karara itiraz edildiğini, ancak sürecin devam ettiğini hatırlattı ve ‘soruşturma yapılmadığı’ iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Binada işyeri bulunup kolon kesmekle suçlanan tutuksuz yargılanan sanıklardan Eyüp Öğüt, suçsuz olduğunu savundu ve “Kolon kesmedim, tadilat yapmadım, bir artı bir dairem yok” dedi.

Öğüt son olarak ‘beraat etmektense aklanmak istediğini’ söyledi.

Mahkeme heyeti, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan’a ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.

Cezada indirim uygulayan heyet, Yurtyapan’ın cezasını 16 yıl sekiz aya düşürürken sanığın mesleğini üç yıl yapmasını da yasakladı.

Mahkeme, kolon kesmekle suçlana Eyüp ve kardeşi Faik Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi.

Avukatlığını Ersan Şen’in yaptığı firari sanıklar müteahhit Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever’in dosyasıysa davadan ayrıldı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, ayrıca kesilen kolonla ilgili sorumluların bulunması için başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Apartmanda yakınları ölenlerden biri mahkeme çıkışında, “Adaleti satın aldılar” diye isyan etti.

 

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