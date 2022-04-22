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Furlas, Ayasofya Camii'ndeki Kapıya Zarar Verilmesini Avrupa Komisyonu'na Şikayet Etti

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Furlas, Ayasofya Camii'ndeki Kapıya Zarar Verilmesini Avrupa Komisyonu'na Şikayet Etti
Furlas, Ayasofya Camii'ndeki Kapıya Zarar Verilmesini Avrupa Komisyonu'na Şikayet Etti

 DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Lukas Furlas’ın, Ayasofya Camii’ndeki tarihi İmparatorluk Kapısı’na zarar verilmesini Avrupa Komisyonu’na şikayet ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Furlas’ın açıklamasında, tarihi kapıya zarar verilmesinin Hristiyan dünyasında üzüntü ve nefrete yol açtığını kaydederek, Avrupa’nın Türkiye’ye toplu ve güçlü bir tepki vermemesinin, Türkiye’yi “yüzsüzleştirdiğini” iddia ettiğini yazdı.

Haberde, Furlas’ın, kapının zarar görmesinin Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle birlikte gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklandığını öne sürdüğü kaydedildi.

Habere göre Furlas, Avrupa Komisyonu’ndan kapıya zarar verenlerin adalete teslim edilmesi için gerekenin yapılmasına yönelik yetkili makamlara çağrıda bulunmasını talep etti.

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