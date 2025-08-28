Furlas, Kuzey Kıbrıs'ta tutuklu 5 Kıbrıslı Rum için Avrupa Parlamentosu’nda girişim başlattı

AP Milletvekili Lukas Furlas, Kuzey Kıbrıs’ta tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum için Avrupa Parlamentosu’nda kınama önergesi hazırlanmasını talep ederek, diğer siyasi grupları da harekete geçirmeye çalışıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Kıbrıslı Rum Lukas Furlas, Kuzey Kıbrıs'ta tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum için Avrupa Parlamentosu’nda (AP) girişim başlattı.

Politis gazetesi, DİSİ’nin AP Milletvekili Furlas'ın Kuzey Kıbrıs'ta tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum için, tutuklamaların yasadışı olduğu iddiasıyla girişim başlattığını yazdı.

Habere göre Furlas, AP'daki Avrupa Halk Partisi (AHP) Grubu'na Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs'ta tutuklanmasının kınanması için bir önerge hazırlanması talebini iletti. Furlas, AHP Başkanı Manfed Weber ve AP Başkanı Roberta Metsola’yla temasta bulundu.

Furlas’ın AP parlamentosundaki diğer Kıbrıslı Rum milletvekilleriyle temaslarda bulunarak, diğer siyasi grupların harekete geçirilmesi girişiminde bulunacağını da belirten gazete, kınama metninin AP’ın Eylül ayında gerçekleştireceği ilk oturumda onaylanmasının hedeflendiğini de aktardı.