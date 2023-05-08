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Futbol Birinci Lig'de play off grubu belirlendi

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Futbol Birinci Lig'de play off grubu belirlendi
Futbol Birinci Lig'de play off grubu belirlendi

Kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen iki karşılaşma sonrası AKSA Birinci Lig'de Karşıyaka ve Yeniboğaziçi'nden sonra Süper Lig'e yükselecek 3.takımın belirleneceği play off grubunda mücadele edecek 4 takım belirlendi.
Esentepe, Yalova, Düzkaya ve Pera Larnaka Gençler Birliği Süper Lige terfi etmek için tek devreli lig usulüyle karşı karşıya gelecek.
13-17-21 Mayıs tarihlerinde tarafsız sahalarda oynanacak play off maçlarına takımlar ligde topladıkları puanların yarıya bölünmesiyle başlayacak.

Dört takımın play off'a başlayacakları puanlar şöyle

1. Esentepe    28 
2. Yalova         26
3..Düzkaya      26 
4. PL.G.Birliği  25

13 Mayıs'taki ilk maçlar şöyle:

Esentepe-Düzkaya 
Yalova - Pera L. G.Birliği

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