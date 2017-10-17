Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu önünde konuşlanan Kızılay Mustafa Gürsoy Kan Bağış Otobüsüne futbol camiasından 32 ünite kan bağışı yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile yaptığı stokları giderek azalan kan bankalarına bağış yoluyla taze kan sağlanmasına yönelik kampanyalara desteği öngören protokol yükümlülüğünü yerine getirdi. Protokol çerçevesinde dün sabah federasyon binası önüne konuşlanan Kızılay’ın merhum Mustafa Gürsoy Kan Bağış Otobüsü teknik çalışanlarınca yaklaşık 5 saatte toplam 32 ünite kan toplandı.

Halkın duyarlı katkıları ile karşılanmaya çalışılan kan ihtiyacına futbol camiasından koşulsuz destek içeren protokole imza koyan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve KKTKD Başkanı Ahmet Ulubay’ında izlediği anlamlı girişime KTFF yönetici ve çalışanları, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkan ve yönetici ve üyeleri kan vererek katkı koydular.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, kan bağışı sürerken basına yaptığı açıklamada halkın yaşadığı bu can alıcı soruna başta futbol ve spor camiasının sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini ifade ederek federasyon olarak kan bağışı yanısıra stadyumlara halkı duyarlığa teşvik eden pankartların asılmasına devam edileceğini bildirdi.