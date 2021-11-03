Futbol Federasyonu, Eylemi Yapmama Kararı Aldı

Sertoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’la Görüşmesinin Ardından, “İyi Niyetli Adımlar Atıldığından” Dolayı Bu Kararı Aldıklarını Ve Yeni Hükümetin Kurulması İçin Zaman Tanıyacaklarını Açıkladı.

Yaklaşık 2 yıl önce dönemin hükümeti ile imzalanan protokole rağmen, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) hakemlerinin ödenmediği gerekçesiyle yarın eylem yapma kararı alan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), “iyi niyetli adımlar atıldığı” gerekçesiyle eylemi yapmayacağını duyurdu.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, yapılan görüşmeler sonucunda, Spor Dairesi Yönetim Kurulu’ndan gerekli ödemelerin yapılması kararının onaylandığını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni hükümetin kurulabilmesi için Federasyon’dan 10 günlük bir süre talep ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un derhal ilgili çalışmaları başlattığını ve ödemeyi yapabileceklerini bildirdiğini aktararak, “Yeni hükümet verilen taahhüttü yerine getirecektir. Ben de takipçisi olacağım” dedi.

Sertoğlu ise, “Herkes iyi niyetli. Biz de iyi niyetimizi göstermek adına yarın yapılması planlanan eylemi yapmayacağız” şeklinde konuştu.

Tatar ve Sertoğlu görüşmesinde, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

TATAR: “ÜLKE SPORUNUN DESTEKLENMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Görüşmede konuşan Tatar, Başbakan olduğu dönemde KTFF’yle bir protokol imzalandığını ve her hâlükârda protokol gereği ödenmesi gereken miktarın ödeneceğini ancak sezonun açılmış olmasından dolayı yaşanan sıkışıklıktan dolayı Cumhurbaşkanı olarak üzüntü duyduğunu kaydetti.

Tatar, “Biz her zaman futbolun içinde olduk. Destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. BTM ligleri de bizim için çok değerli çünkü kötü alışkanlıklardan uzak durmak, gençliğe spor ortamı yaratabilmek ve köylerdeki altyapı çalışmalarını daha iyiye taşıyabilmek için bu ligler önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu’nun yanında, diğer federasyon ve spor dallarının da ayrı bir önemi olduğuna, her spor dalında başarılı sporcuların yer aldığına ve ambargolara rağmen uluslararası yarışlarda ülkeyi temsil ettiklerine dikkat çeken Tatar, ülke sporunun ve gençlerin desteklenerek, KKTC’nin hak ettiği yere ulaşması için devlet olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

SERTOĞLU “BTM’NİN BU YIL VE GELECEK YILKİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN YENİ HÜKÜMETLE TEKRARDAN TEMASA GEÇECEĞİZ”

Sertoğlu ise, kimseyle bir problem yaşama ve kavga etme niyetinde olmadıklarını ancak geçmişten kalan bir miktar ödeneğin hakemlere ödenmemesinden dolayı kulüplerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını ve federasyon olarak bu mağduriyeti gidermek adına gayret sarf ettiklerini anlattı.

Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı’yla yapılan görüşmelerin ardından, yeni hükümet kurulmasıyla birlikte bu sıkıntının çözüleceği garantisi aldığını ifade eden Sertoğlu, “Bu köyler bizim köylerimiz, bizim çocuklarımız. Kimse bu köylerin kaderiyle oynayamaz” dedi ve gösterilen destekten dolayı teşekkürlerini sundu.