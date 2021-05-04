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Futbol Federasyonu seçiminde sıcak gelişme

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Futbol 1.Lig ekiplerinden Esentepe, KTFF genel kurulunda Tekin Birinci’ye destek verecek. 5  Haziran’da yapılacak genel kurul için başkan adaylığı müracaatı bugün (4 Mayıs Salı) sona eriyor.
Futbol Federasyonu seçiminde sıcak gelişme

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 5 Haziran’da yapılacak olangenel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Tekin Birinci’ye Esentepe Kurtuluş Kültür ve Spor Kulübü’nden destek geldi.

 

1.Lig kulüplerinden Esentepe Spor Kulübü’nde 3 Mayıs Pazartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantısında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Tekin Birinci’nin aday gösterilmesi yönünde karar aldı.

 

Alınan karar sonrası Esentepe Spor Kulübü başkanı İbrahim Beyazbayram, Futbol  Federasyonu Başkan adayı Tekin Birinci’nin “Geçmişten günümüze kulübümüz ile aile olarak bağları var. Özellikle onursal başkanımız Hasan Birinci’nin 18 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze kattığı sayısız başarılar ortadadır. Genç arkadaşımız Tekin Birinci’ye çıktığı bu yolda başarılar dileriz” dedi.

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