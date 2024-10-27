Futbol Federasyonu'ndan kınama: Müsaade etmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. haftasında Çanakkale TSK - Vadili TÇBSK müsabakasında karşılaşmanın hakemi Mustafa Torun’a yönelik gerçekleştirilen darp eylemini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbol; dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunun birarada yaşanması gereken bir spordur. Futbol için emek veren hakem ve/veya diğer paydaşlarımıza yönelik darp girişimlerine asla müsaade etmeyeceğimizi bildirir, ilgili şahsı bu eyleminden dolayı kınar, talihsiz olayı yaşayan hakem Mustafa Torun’a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
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