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Futbol Hakemleri Yaşanan Şiddet Olayı Nedeni İle Maçlara Çıkmayacaklar!

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Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği, yarın (27 Ekim Pazar) oynanacak tüm karşılaşmalara hakemlerin çıkmama kararı aldığını açıkladı. Bu kararla birlikte AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1. Lig ve Asbuzu U16 Ligi’nde oyna
Futbol Hakemleri Yaşanan Şiddet Olayı Nedeni İle Maçlara Çıkmayacaklar!

Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği, yarın (27 Ekim Pazar) oynanacak tüm karşılaşmalara hakemlerin çıkmama kararı aldığını açıkladı. Bu kararla birlikte AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1. Lig ve Asbuzu U16 Ligi’nde oynanması gereken tüm karşılaşmalar daha sonraki bir tarihe ertelendi.

Hakan Muhtaroğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği yaşanan acımasız saldırıyı şiddetle kınarken bu tip şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu da vurgulandı.
KTHGD Yönetim Kurulu, Futbol Federasyonu’ndaki Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda tüm üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, yarın (27 Ekim Pazar) yapılacak tüm resmi karşılaşmalara hakemlerin çıkmama kararı aldığını duyurdu. Alınan karar sonrasında konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da söz konusu tarihte oynanması planlanan tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

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