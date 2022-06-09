Futbol Kulüpleri de sokağa iniyor...

KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler yaptığı açıklamada şunları söyledi

Kulüpler Birliği olarak dün yüksek bir katılım ile yapmış olduğumuz toplantıda almış olduğumuz kararı uygulamak için büyük bir kararlılık göstereceğimizi belirtmek isteriz. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon göz önüne alındığında pandemi döneminde spor fonunun diğer alanlarda kullanılmasına, sağlık ve ülke menfaatlerini göz önünde bulundurarak saygı duyduk.

Ancak gelinen noktada bu sürekli hale getirilmek istenmektedir. Bilinmelidir ki tüm kulüplerimiz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile birliktedir. Bu bağlamda spor fonunun gerçek sahiplerine aktarılmayıp bu fondan alacağımız payın iyileştirilmemesi halinde ligleri başlatmayacak ve her türlü mücadeleyi sokakta vereceğimizi tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımla,

Aytaç KARAVEZİRLER

KKTC Futbol Kulüpler Birliği

Başkanı