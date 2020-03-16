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Futbol Liglerinin Başlama Tarihi 4-5 Nisan Oldu..!

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Futbol Liglerinin Başlama Tarihi 4-5 Nisan Oldu..!
Futbol Liglerinin Başlama Tarihi 4-5 Nisan Oldu..!

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu tüm takımlarımızın 27 Mart’a kadar spor aktivitelerine başlamamasını ve sporcu kardeşlerimizin sağlıklarına önem göstermelerini rica eder şimdilik en erken liglerin başlama tarihi 4-5 Nisan olarak öngörülmektedir dedi.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;



Mevcut şartlar altında Bakanlar Kurulu’nun 27 Mart 2020 tarihine kadar aldığı bir takım önlemler vardır. Şartlar beklenildiği gibi gider ve 27 Mart 2020 sonrası herşeyin yolunda gittiğini varsayarsak futbol karşılaşmalarının en erken başlama tarihi 4-5 Nisan 2020 olarak görülmektedir. Bu süreçte sağlığımızın herşeyin üzerinde olduğunun bilincinde olmalı ve bu konuda kişisel tedbirler almalıyız. Bu bağlamda tüm takımlarımızın 27 Mart’a kadar spor aktivitelerine başlamamasını ve sporcu kardeşlerimizin sağlıklarına önem göstermelerini rica eder, saygılar sunarım."



Hasan SERTOĞLU

KTFF Başkanı

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