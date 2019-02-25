Futbol maçında savaş çıktı, iki bin kişi hayatını kaybetti!
İki ülke maçta birbirine girdi
1969 yılında düzenlenen bir futbol maçında, Honduras ve El Salvador Dünya Kupası için yarışıyordu. Ancak bu spor müsabakası, iki ülke arasında var olan gerilimin daha da tırmanmasına sebep oldu.
Futbol maçı sırasında çıkan ve günlerce süren savaşlar, idrarlarını ağız temizliği için kullanan Romalılar ve insan kanı tüketen zengin Avrupalılar... İşte, tarihin tozlu sayfalarındaki birbirinden ilginç 10 olay.
25 Şubat 2019 Pazartesi 17:55
1 / 14