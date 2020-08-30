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Futbol oynarken fırtına çıkınca sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 10 çocuk hayatını kaybetti

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Uganda’nın Arua kentinde, futbol oynayan çocukların fırtına çıkınca sığındıkları kulübeye yıldırım düştü. 10 çocuk hayatını kaybetti.
Futbol oynarken fırtına çıkınca sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 10 çocuk hayatını kaybetti

Uganda’nın Arua kentinde, futbol oynayan çocukların fırtına çıkınca sığındıkları kulübeye yıldırım düştü. 10 çocuk hayatını kaybetti.

13-15 yaş grubundaki dokuz çocuğun olay yerinde, birinin ise hastaneye kaldırılırken öldüğü açıklandı. Üç çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Ülkenin kuzeybatısındaki kentin haftalardır şiddetli yağışların etkisi altında olduğu ve sık sık yıldırım düştüğü belirtildi.

Uganda’da, 2011’de yıldırım düşmesi sonucunda 18 çocuk hayatını kaybetmişti.

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