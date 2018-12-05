  • BIST 94.036
  • Altın 211,995
  • Dolar 5,3233
  • Euro 6,0417
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Futbol sahasına giren köpek gol kurtardı

» »
Sahada bu da oldu...
Futbol sahasına giren köpek gol kurtardı

Arjantin Federal A Liginde Juventud Unida ile Defensores Belgrano arasında oynanan mücadelede sahaya giren köpek, topun kaleye girmesine engel oldu.

Arjantin Federal A Ligi'nde Juventud Unida ile Defensores Belgrano arasında oynanan mücadelede ilginç bir olay meydana geldi.

Deplasman ekibinin kaleciye kural dışı hareketi sonrası top, ev sahibi ekipten oyuncuların önünde kaldı.

Hakemin oyunu durduran düdüğüne rağmen Juventud'lu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi.

Ancak sahaya giren sevimli köpek, topun ağlara gitmesine engel oldu.

Bu an izleyenleri hem güldürdü, hem de şaşırttı.

Mücadeleyi ise ev sahibi Juventud Unida, 3-0 kazandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pamela Anderson'dan 'Sarı Yelekliler'e destek: Eşitsizlikten bıkan kırsal yoksullar04 Aralık 2018 Salı 12:37
  • Sarı Yelekliler Fransız Hükümetine diz çöktürdü!04 Aralık 2018 Salı 12:11
  • Fransa'da SARI YELEKLİLERİN zaferi, Macron geri adım attı...04 Aralık 2018 Salı 10:46
  • Kraliçe'nin kuğularını katlettiler03 Aralık 2018 Pazartesi 17:20
  • Fransa'da sarı yelek satışları patladı03 Aralık 2018 Pazartesi 15:39
  • Fransa'da devam eden 'Sarı Yelekler' isyanından şaşırtıcı görüntüler03 Aralık 2018 Pazartesi 15:20
  • Fransa'da 'sarı yeleklilerin' isyanı büyüyor03 Aralık 2018 Pazartesi 11:45
  • İspanya'da Endülüs seçimlerinde aşırı sağ sürprizi03 Aralık 2018 Pazartesi 11:41
  • Fransa’da olağanüstü hal seçeneği gündemde02 Aralık 2018 Pazar 14:14
  • İslam Konferansı'nda domuz eti ikramı tartışma yarattı02 Aralık 2018 Pazar 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti