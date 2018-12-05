Futbol sahasına giren köpek gol kurtardı

Arjantin Federal A Liginde Juventud Unida ile Defensores Belgrano arasında oynanan mücadelede sahaya giren köpek, topun kaleye girmesine engel oldu.
Arjantin Federal A Ligi'nde Juventud Unida ile Defensores Belgrano arasında oynanan mücadelede ilginç bir olay meydana geldi.
Deplasman ekibinin kaleciye kural dışı hareketi sonrası top, ev sahibi ekipten oyuncuların önünde kaldı.
Hakemin oyunu durduran düdüğüne rağmen Juventud'lu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi.
Ancak sahaya giren sevimli köpek, topun ağlara gitmesine engel oldu.
Bu an izleyenleri hem güldürdü, hem de şaşırttı.
Mücadeleyi ise ev sahibi Juventud Unida, 3-0 kazandı.
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