Futbol yeniden başlıyor

Futbolda mücadele Northernland Kıbrıs Kupası ile devam edecek…
Ülkemizden de kayıpların olduğu Türkiye’deki deprem felaketi nedeniyle 20 Şubat’a dek ertelenen futbol müsabakaları, Northernland Kıbrıs Kupası 2.tur karşılaşmaları 21 Şubat Salı günü Kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak ikinci tur müsabakalarında 21 Şubat Salı günü Atatürk Stadı’nda Göçmenköy ile Merit Alsancak Yeşilova takımları karşılaşacak.
Maç 2’den naklen ekrana gelecek.
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