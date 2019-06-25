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Futbolcu trolleyen Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı (VİDEO)

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Ekvador Ligi'nde oynanan Costa-Sierra maçında Brezilyalı hakem Fernanda Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yapıp oyuncuyu trolleyince gündem oldu.
Futbolcu trolleyen Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı (VİDEO)

Ekvador Ligi'nde, Costa ile Sierra takımları karşı karşıya geldi. Sierra'nın deplasmanda Costa'yı 5-2 yendiği maçta Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo, başarılı yönetimi kadar futbolcuyu trollemesiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Oyuncuyu trolledi
Müsabakada oyunun durduğu bir dakikada yanından geçen oyuncuya bakarak elini arka cebine götüren Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yaptı. Daha sonra Brezilyalı hakem, arka cebinden çıkardığı mendille terini sildi ve oyuncuya bakarak gülümsedi. Hakemin trollemesi, sahadaki futbolcuları da güldürdü.

Güzelliği ön plana çıktı
Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo, bu videonun ardından bir anda sosyal medyada çok konuşulan biri haline geldi. Futbolseverler, Brezilyalı hakemin güzelliğine vurgu yapıp Colombo hakkında esprili yorumlar yaptı.

 

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