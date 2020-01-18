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Futbolcular Derneği ilk toplantısını yaptı

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Futbolcular Derneği kurucu üyeleri ilk toplantısını 17 Ocak Cuma günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirdi.
Futbolcular Derneği ilk toplantısını yaptı

Futbolcular Derneği kurucu üyeleri ilk toplantısını 17 Ocak Cuma günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirdi.


Eski derneğin fesih olmasının ardından atılan adımlar sonrasında dernek Savcılık, İçişleri Bakanlığı ve Kaymakamlık’tan tescillenmişti.

Futbolcular Derneği’nin kurucu üyeleri KTSYD Konferans Salonu’nda gerçekleştirdikleri toplantı ile çizilecek yol haritası ve izlenecek plan- programla ilgili bir görüş alış verişinde bulundu.

 

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