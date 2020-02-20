Futbolcular Derneği’nde Başkan Kaan Güder..!

Faaliyete başlama kararı alan Futbolcular Derneği, Genel Kurulunu bu akşam yaptı ve tek aday olan Kaan Güder başkanlığa getirildi.

KTSYD Salonunda gerçekleştirilen Futbolcular Derneği genel kuruluna birçok futbolcu katılırken, ilk önce Divan oluşturuldu.

Derneğin genel kurulunda başkanlığa tek aday olarak giren Kaan Güder, üyelerin onayını alarak Futbolcular Derneğinin Başkanı oldu.

Yeni Başkan Kaan Güder yönetimini ileriki günlerde açıklayacağını belirtti ve 15 gün içinde kaymakamlığa bildirecek.

Güder, Futbolun olmazsa olmazı futbolcuların bu saatten sonra köle olmaması için sözleşmeyi getirtmek için yapılması gereken ne ise yapılacaktır dedi.