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Futbolcularını tokatlayan teknik direktör :"Alex Ferguson da David Beckham’a terlik attı"

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Futbolcularını tokatlayan teknik direktör : Soyunma odası bir antrenörün mahrem yeridir
Futbolcularını tokatlayan teknik direktör :"Alex Ferguson da David Beckham’a terlik attı"

Sosyal medyada soyunma odasında futbolcularına attığı tokatla gündem olan teknik direktör Halit Kurt, “Alex Ferguson’un da David Beckham’a terlik attığını biliyoruz. Oyuncularımla aramda abi, baba ilişkisi var” dedi.

Videonun 3 sezon öncesine ait olduğunu söyleyen Kurt, “Bahsi geçen video Meysuspor-Kayseri İdmanyurdu U-19 müsabakasının devre arası görüntüleri. Orada olan bir oyuncu çekmiş. Kendi aralarında öyle duruyordu ama bugün servis edilmesi bana çok manidar geldi. 3-1 mağlup durumda soyunma odasına girmiştik. Soyunma odasında bir şekilde takıma müdahale etmem gerekiyordu ki bu şekilde etmiş oldum. Maçı da 5-3 biz kazandık. İşin orasında değilim ama bazen antrenörün bir yaptırımı ya da disiplin anlayışıyla ilgili tezahürleri olabiliyor. Bu da onlardan biri. Oyuncularımın tamamıyla bir aile ortamında görüşüyoruz. Yıllardır bir aile ortamında çalışıyoruz. 25 yıllık antrenörlük hayatımda bu hep böyle oldu. İlk günki başladığım heyecanla aynı bu işi sürdürüyorum. Fatih Terim’in dediği gibi; 'disiplin avucunuzdaki kuşa benzer, bırakırsanız kaçar, sıkarsanız ölür.' Antrenmanlarda da bazen koşu, şınav cezası ve antrenmandan gönderme gibi cezalar olabiliyor ama bu müsabaka esnası olduğu için devre arasında öyle bir durum oldu. Bu anlamda özür diliyorum. Özellikle orada geçen 2 kelime için” ifadelerini kullandı.

"Alex Ferguson da David Beckham’a terlik attı"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından oyuncularının kendisinin yanında olduğunu dile getirdiğini söyleyen Halit Kurt, “Bugün benim konumumda olan ve benden önceki jenerasyonda mevcutta bulunan birçok antrenörün zaman zaman başvurduğu bir yöntem. Alex Ferguson’un da David Beckham’a terlik attığını biliyoruz. Zaman zaman Fatih Terim’in de böyle şeyler yapabildiği söyleniyor. Oyuncularımın aileleri birlikte yanımda olduğunu bilmem beni mutlu etti. Bugün telefonlarım da hiç susmadı. Gerek sosyal medyadan yazarak gerek bizzat arayarak benimle ilgili olan olumlu düşüncelerini belirtmeleri beni memnun etti. Oyuncularımla aramda oyuncudan ziyade abi, baba ilişkisi var. Normalde bir evli çiftin yatak odası nasıl mahremiyeti ise soyunma odası da bir antrenörün mahremiyetidir. Orada maçı kazanmak adına, kupayı almak adına böyle birtakım durumlar olabiliyor. Dediğim gibi bu birçok teknik adamın başvurduğu bir yöntemdir. Şimdi biz günah keçisi olduk” şeklinde konuştu.

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