Futbolda alınan sonuçlar

Sonuçlar
AKSA Süper Lig
Binatlı – Baf Ülkü Yurdu: 3-0
Girne HE – Lefke: 0-1
Mağusa TG – Mesarya: 1-0
Hamitköy – Türk Ocağı: 1-2
Gönyeli – Yonpaş Dumlupınar: 1-0
Yenicami – K. Kaymaklı: 0-2
Cihangir – Göçmenköy: 2-0
AKSA 1. Lig
Yeniboğaziçi – C.B. Gençlik Gücü: 0-2
M. Değirmenlik – Görneç: 2-1
Çetinkaya – Düzkaya: 3-1
Bostancı Bağcıl – Dörtyol: 0-2
Esentepe – Çanakkale: 1-1
Maraş – Yalova: 1-2
İncirli – G. Birliği: 2-4
Karşıyaka – Mormenekşe: 1-1
17 Ekim Pazartesi
Aksa Süper Lig
Şht. Şevket Kadir Stadı
Doğan T. Birliği – Merit A. Yeşilova (16.00)
Not: Bugün oynanması planlanan Doğan Türk Birliği – Merit A. Yeşilova maçı, orta hakem Ali Özer’in eşinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yarına ertelendi
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