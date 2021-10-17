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Futbolda alınan sonuçlar

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Aksa Süper Lig ve Birinci Lig'de bugün oynanan maçlar tamamlandı. Kaynak: Futbolda alınan sonuçlar
Futbolda alınan sonuçlar

Sonuçlar

AKSA Süper Lig

Binatlı – Baf Ülkü Yurdu: 3-0

Girne HE – Lefke: 0-1

Mağusa TG – Mesarya: 1-0

Hamitköy – Türk Ocağı: 1-2

Gönyeli – Yonpaş Dumlupınar: 1-0

Yenicami – K. Kaymaklı: 0-2

Cihangir – Göçmenköy: 2-0

 

AKSA 1. Lig

Yeniboğaziçi – C.B. Gençlik Gücü: 0-2

M. Değirmenlik – Görneç: 2-1

Çetinkaya – Düzkaya: 3-1

Bostancı Bağcıl – Dörtyol: 0-2

Esentepe – Çanakkale: 1-1

Maraş – Yalova: 1-2

İncirli – G. Birliği: 2-4

Karşıyaka – Mormenekşe: 1-1

 

17 Ekim Pazartesi

Aksa Süper Lig

Şht. Şevket Kadir Stadı

Doğan T. Birliği – Merit A. Yeşilova (16.00)

 

Not: Bugün oynanması planlanan Doğan Türk Birliği – Merit A. Yeşilova maçı, orta hakem Ali Özer’in eşinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yarına ertelendi

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