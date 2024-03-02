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Futbolda alınan sonuçlar ve program

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AKSA liglerinde günün maçları tamamlandı
Futbolda alınan sonuçlar ve program

Sonuçlar

AKSA Süper Lig

Yenicami – M. Karşıyaka: 0-3

Mağusa T. Gücü – C. B. Gençlik Gücü: 5-2

Doğan T. Birliği – Yeniboğaziçi: 2-4

A. Yeşilova – T. H. Dumlupınar: 3-1

Göçmenköy – Lefke: 1-1

Pera L. G. Birliği – Cihangir: 1-2

 

AKSA Birinci Lig

Girne Halk Evi – M. Değirmenlik: 0-1

Binatlı – M. Haciali Yılmazköy: 1-0

Mormenekşe – Düzkaya: 0-0

 

3 Mart Pazar

AKSA Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı – Çetinkaya (14.00)

Evren Karademir

 

Hasan Onalt Stadı

Mesarya – Türk Ocağı (14.00)

İsmail Ercan

 

AKSA Birinci Lig

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu (14.00)

İbrahim Katmer

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Ozanköy (14.00)

Ali Özer

 

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Ünimar Maraş (14.00)

Turgay Misk

 

Üner Berkalp Stadı

Yalova – Geçitkale (14.00)

Hüseyin Eyyüpler

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dem’s C. Çanakkale - Hamitköy (14.00)

Ferhat Tuna

 

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