Futbolda alınan sonuçlar ve program

Sonuçlar
AKSA Süper Lig
Yenicami – M. Karşıyaka: 0-3
Mağusa T. Gücü – C. B. Gençlik Gücü: 5-2
Doğan T. Birliği – Yeniboğaziçi: 2-4
A. Yeşilova – T. H. Dumlupınar: 3-1
Göçmenköy – Lefke: 1-1
Pera L. G. Birliği – Cihangir: 1-2
AKSA Birinci Lig
Girne Halk Evi – M. Değirmenlik: 0-1
Binatlı – M. Haciali Yılmazköy: 1-0
Mormenekşe – Düzkaya: 0-0
3 Mart Pazar
AKSA Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – Çetinkaya (14.00)
Evren Karademir
Hasan Onalt Stadı
Mesarya – Türk Ocağı (14.00)
İsmail Ercan
AKSA Birinci Lig
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu (14.00)
İbrahim Katmer
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Ozanköy (14.00)
Ali Özer
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Ünimar Maraş (14.00)
Turgay Misk
Üner Berkalp Stadı
Yalova – Geçitkale (14.00)
Hüseyin Eyyüpler
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dem’s C. Çanakkale - Hamitköy (14.00)
Ferhat Tuna
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