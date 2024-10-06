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Futbolda alınan sonuçlar ve program

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AKSA liglerinde günün maçları tamamlandı
Futbolda alınan sonuçlar ve program

Sonuçlar

AKSA Süper Lig

T. H. Dumlupınar – MTG: 1-6

Esentepe – C. B. Gençlik Gücü: 0-1

Göçmenköy – Mesarya: 1-1

Karşıyaka – Çetinkaya: 2-1

Yenicami – A. Yeşilova: 0-2

Gönyeli – Cihangir: 2-3

L. G. Birliği – Lefke: 1-2

 

AKSA Birinci Lig

Yalova – Maraş: 1-2

K. Kaymaklı – Mormenekşe: 5-0

S. Geçitkale – Düzkaya: 3-1

Yeniboğaziçi – Binatlı: 4-0

Lapta – N. Dipkarpaz: 3-0

Vadili – Türk Ocağı: 1-1

Çanakkale – M. H. Yılmazköy: 1-3

Atoll Kozanköy – Hamitköy: 0-2

 

Yarın

AKSA Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan T. Birliği – M. Değirmenlik (19.00)

Utku Hamamcıoğlu

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