Futbolda alınan sonuçlar ve program

Sonuçlar
AKSA Süper Lig
T. H. Dumlupınar – MTG: 1-6
Esentepe – C. B. Gençlik Gücü: 0-1
Göçmenköy – Mesarya: 1-1
Karşıyaka – Çetinkaya: 2-1
Yenicami – A. Yeşilova: 0-2
Gönyeli – Cihangir: 2-3
L. G. Birliği – Lefke: 1-2
AKSA Birinci Lig
Yalova – Maraş: 1-2
K. Kaymaklı – Mormenekşe: 5-0
S. Geçitkale – Düzkaya: 3-1
Yeniboğaziçi – Binatlı: 4-0
Lapta – N. Dipkarpaz: 3-0
Vadili – Türk Ocağı: 1-1
Çanakkale – M. H. Yılmazköy: 1-3
Atoll Kozanköy – Hamitköy: 0-2
Yarın
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan T. Birliği – M. Değirmenlik (19.00)
Utku Hamamcıoğlu
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