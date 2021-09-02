Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği işbirliğinde geliştirilen “Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi” çalışmaları devam ediyor.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm futbol kulüplerini kapsayacak şekilde planlanan “Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi” çerçevesinde KTFF tarafından planlanan program dahilinde Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü ve Küçük Kaymaklı Spor Kulübü altyapılarındaki sporculara eğitimler verildi.

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü antrenman tesislerinde gerçekleştirilen eğitimde Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KTFF Eğitim Sorumlusu Serhat Deniz, LTTFF Temsilcisi Kemal Köseoğlu, Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş ve çalışmalarını bölgede sürdüren “Umuda Yolculuk Karavanı” ekibi de hazır bulundu.

Karaokçu’nun bağımlılıklar ve riskleri konusunda bilgilendirme yaptığı eğitimde, proje çerçevesinde hazırlanan “Bağımlılık Bilgilendirme El Kitabı” tüm sporcu, teknik ekip ve çalışmayı izleyen ailelere dağıtılırken Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından altyapı çalışmalarına destek amacıyla gönderilen futbol topları da hediye olarak takım hocalarına takdim edildi.

ZURNACILAR

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm çocuk ve gençleri hem fiziksel, hem ruhsal, hem de bağımlılıklar konusunda bilinçli bireyler olarak yetiştirmek için hayata geçirilen “Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi”ne ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Proje çerçevesinde üçüncü eğitim çalışması dün akşam Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’ne ait Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

KARAOKÇU

Karaokçu, gayrı yasal bağımlılık yapan maddeler yanında, son dönemlerde özellikle de covid 19 sürecinde ciddi şekilde sıkıntı olmaya başlayan sanal bağımlılıklar ve kumar bağımlılıklarının bireyler üzerinde yarattığı fizyolojik ve psikolojik sıkıntılar konusunda Küçük Kaymaklı Futbol Akademi, U15 ve U17 takımlarını bilgilendirdi.

Sporcuların sorularını da yanıtlayan Karaokçu alkol, kafein ve nargile kullanımı konusundaki risklerle ilgili bilgiler de aktarıp uyarılarda bulundu.

Karaokçu, her türlü bağımlılıklarla ilgili olarak Komisyonun ALO 1191 Bağımlılık Destek Hattı ve Merkezi’nden 24 saat destek alınabileceğini de kaydetti ve proje ile futbolda bilinçli bir sporcu ordusu yetiştirileceğini söyledi.

SAİTER

Küçük Kaymaklı Futbol Akademi, U15 ve U17 Antrenörü Birol Saiter de yaptığı konuşmada “Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi’nin çok doğru ve yerinde bir adım olduğunu vurgulayarak katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

KOLDAŞ

Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş da çalışmaları hakkında bilgi verirken Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından altyapı çalışmalarına destek amacıyla gönderilen futbol toplarını Küçük Kaymaklı Futbol Akademi antrenörleri Birol Saiter ve Evrim Belge’ye takdim etti.