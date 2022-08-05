Futbolda bonservisli transfer dönemi sona erdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper ve AKSA 1.Lig’de 2022-2023 Sezonu Bonservisli Transfer dönemi sona erdi…

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper ve AKSA 1.Lig’de 2022-2023 Sezonu Bonservisli Transfer dönemi sona erdi…

KTFF’den yapılan açıklamada, bonservisli ve serbest transfer ile işlem yapacak olan futbolcular ile kulüplerin işlemlerini tamamladığı belirtildi…

AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de geçici/kiralık transfer ve yabancı transfer dönemi ise 2 Eylül 2022 Cuma günü tamamlanacak…