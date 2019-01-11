Futbolda borç yapılandırması tartışması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bir araya gelerek borçlarını ödemekte zorlanan futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırması için yeni bir çözüm önerisi ortaya koydu. Buna göre 31 Ocak 2019'a kadar borçlarını TFF'ye bildiren futbol kulüpleri planlanan yapılandırmadan yararlanabilecek. Türkiye Bankalar Birliği konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada, medyada yer alan, Ziraat Bankası'nın futbol kulüplerinin bütün borçlarını yapılandıracağı iddialarını yalanladı. TBB, "Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. Yeniden vadelendirme, yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

''Çözüm budur''

TFF ve TBB'nin futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırıp sıkı bir denetime tâbi tutacağı yeni çözüm projesinin fikrini ilk dile getirenlerden biri Habertürk Gazetesi köşe yazarı Serdar Ali Çelikler'di. Kulüplerin mevcut gelirlerle borçlarını kapatmalarını mümkün görmeyen Çelikler, "Şu anda en yakın vaadede çözüm budur'' diyor. Çelikler, borç yapılandırma projesinin geçmişte kulüplere sağlanan maddi kolaylıklarla karşılaştırıldığında daha fazla disiplin sağlayacak bir uygulama olduğunu düşünüyor:

''Sonunda devlet iradesi bu konuda bir karar verdi. Dolayısıyla bu anlamda ümit var diyorum. Devlet desteği olmadan olmaz bu iş. Devlet desteği de bu anlamda yapılabilecek en maksimum verimle yapılmaya çalışılıyor. Bu yüzden daha önceki çözüm önerilerine göre biraz daha kuvvetli inanıyorum bu çözümün fayda sağlanacağına.''

Ancak Çelikler'in bu çözümün işlememesine dair iki endişesi var: Siyasetin bazı unsurlarının uygulanması gereken kuralları esnetme veya yumuşatmaya yönelik taleplerinin olma ihtimali ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugüne kadar uygulamadığı kuralları artık uygulayacağını söylemesine karşın kulüplerin ilerleyen zamanda anonim bir şekilde borçlandırılıp bugünkü duruma dönmesi ve federasyonun da cezaları uygulamaması.

Yerel seçim hamlesi mi?

Cumhuriyet Gazetesi Spor Servisi Müdürü Arif Kızılyalın ise Çelikler'in aksine kulüplerin borçlarının yapılandırılması sürecinin devletin ve federasyonun eliyle yapılmasına gerek olmadığını düşünüyor. ''Kulüpleri siyasi güce bağlamak için getirilmiş bir çözüm olarak görüyorum. Yani masum bir çaba değil'' diyen Kızılyalın, erken çözüm önerisinin yerel seçimler öncesi acele biçimde gündeme getirilmesine dikkat çekerek, bunu "hükümetin üç büyük kulüp taraftarına şirin gözükme çabası" olarak yorumluyor.

Kızılyalın Ziraat Bankası başta olmak üzere borç yapılandırma projesinin devlet bankaları tarafından üstlenilmesine karşı tepkisini, ''Kulüpler profesyonel yapılar. Kötü yönetilip borca girdikten sonra niye benim vergimden gelen ve devlet hazinesinin ayakta tuttuğu devlet bankaları bu borçları kapatıyor? Ziraat Bankası öncelikle tarım ve hayvancılıkla uğraşana can suyu vereceğine kalkmış Türk futboluna destek oluyor'' sözleriyle dile getiriyor.

''Hükümetin iyi niyet taşıdığına inanmak istiyorum''

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 27. dönem milletvekili adayı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesi Reha Yereşen, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın borç yapılandırma konusunda yaptığı açıklamaları tatmin edici bulmadığını söylüyor. Yereşen, ''Onlar da ne olacağını bilmiyor gibi geldi bana'' diyor. Devletin bir şekilde bu sürece el atmasını olumlu bulduğunu belirten Yereşen, ''Federasyonlar özerk ama maalesef kulüpler bir takım disiplinli mali tablo izlemeyen ve bazıları da kötü niyetli olarak değerlendirilebilecek kişilerce bu durumlara sokuldu. Hükümetin, kulüplerin bu zor durumuna bir destek arayışıyla ilgili duyarsız olmadığı ile ilgili iyi niyet taşıdığına inanmak istiyorum'' diye konuşuyor.

Başkanlara morfin veriliyor''

Futbol ekonomisti Kerem Akbaş ise borç yapılandırma çözümü için, ''Mevcut başkanlara daha rahat başkanlık yapabilsinler diye morfin veriliyor'' benzetmesini yapıyor. Kulüplerin mevcut ekonomik düzende futbol kulüplerinin şampiyon olması halinde kasalarına giren 600-700 milyon Türk Lirası civarı paranın yarısıyla futbolcuların paralarını ödeyebildiklerini aktaran Akbaş, yapılandırmaya giren kulüplerin büyük ihtimalle bütün varlıklarının ve gelirlerinin temlik edileceğini (devredileceğini) ve belki bunun sonucunda da kulüplerin hiçbir şeyinin kalmayacağını ifade ediyor.

"Durum belirsiz"

Akbaş, Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olduğu döneme de atıf yaparak, ''Bence aynı kişilerin hem işi batırıp, hem de ortaya çıkarıyor olması ironik'' diye konuşuyor. Akbaş sözlerini şöyle sürdürüyor:

''TFF ve TBB Başkanları televizyona çıkıp 'Siz merak etmeyin biz çözeceğiz' dediler. Fakat burada daha önemli olan şu: Yıldırım Demirören 'bundan sonra kurallara uymayanlar acı reçeteyi göze almalılar' dedi. Bu acı reçeteyi önce bir görmemiz lazım. Yani ben yapılandırmayı ödemezsem ya da şirketi yine daha fazla borçlandırırsam bunun sonunda ne olacak? Şu anda onu bilmiyoruz.''

Volkan Ağır

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