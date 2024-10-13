Futbolda bu hafta alınan sonuçlar...

AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün karşılaşmaları tamamlandı, işte sonuçlar:
AKSA Süper Lig
Çetinkaya - T. H. Dumlupınar: 4-1
Cihangir – L. G. Birliği: 2-1
A. Yeşilova – Esentepe: 0-0
Lefke – Göçmenköy: 2-0
Mağusa T. Gücü – Yenicami: 1-1
Mesarya – Karşıyaka: 3-1
C. B. Gençlik Gücü – Doğan T. Birliği: 0-1
AKSA Birinci Lig
N. Dipkarpaz – K. Kaymaklı: 0-1
Türk Ocağı – S. Geçitkale: 2-0
Hamitköy – Çanakkale: 3-1
Maraş – A. Kozanköy: 0-1
Düzkaya - Lapta: 0-0
Binatlı – Vadili: 5-0
M. H. Yılmazköy – Yeniboğaziçi: 1-1
Mormenekşe – Yalova: 2-1
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