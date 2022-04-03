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Futbolda Günün Sonuçları..!

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Aksa Futbol Liglerinde maçlar tamamlandı. İşte sonuçlar...
Futbolda Günün Sonuçları..!

Süper Lig

Cihangir 1-4 Mesarya

GHE 0-3 TOL

Hamitköy 1-2 Lefke

 

1.Lig

Yeniboğaziçi 0-1 İncirli

Çanakkale 1-6 C.B.Gençlik Gücü

SFC Dörtol-Görneç (Oynanmadı)

Bostancı Bağcıl 2-3 Yalova

Esentepe 4-0 Gençlerbirliği

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