Futbolda Günün Sonuçları..!

Süper Lig
Cihangir 1-4 Mesarya
GHE 0-3 TOL
Hamitköy 1-2 Lefke
1.Lig
Yeniboğaziçi 0-1 İncirli
Çanakkale 1-6 C.B.Gençlik Gücü
SFC Dörtol-Görneç (Oynanmadı)
Bostancı Bağcıl 2-3 Yalova
Esentepe 4-0 Gençlerbirliği
Süper Lig
Cihangir 1-4 Mesarya
GHE 0-3 TOL
Hamitköy 1-2 Lefke
1.Lig
Yeniboğaziçi 0-1 İncirli
Çanakkale 1-6 C.B.Gençlik Gücü
SFC Dörtol-Görneç (Oynanmadı)
Bostancı Bağcıl 2-3 Yalova
Esentepe 4-0 Gençlerbirliği
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