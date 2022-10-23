Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün maçları tamamlandı. İşte sonuçlar:
AKSA Süper Lig
Göçmenköy – Mesarya: 0-0
Türk Ocağı – Çetinkaya: 3-0
Yenicami – Cihangir: 0-0
Hamitköy – Yonpaş Dumlupınar: 0-1
Mağusa T. Gücü – CB Gençlik Gücü: 5-1
M. Değirmenlik – K. Kaymaklı: 3-1
Merit A. Yeşilova – Lefke: 1-3
Gönyeli – Doğan T. Birliği: 1-5
AKSA Birinci Lig
Esentepe – İncirli: 0-0
M. Karşıyaka – Lapta: 2-0
Yenierenköy – Binatlı: 1-1
Baf Ü. Yurdu – Düzkaya: 1-0
Mormenekşe – Ünimar Maraş: 4-3
Dörtyol – Yeniboğaziçi: 0-1
M. Hacıali Yılmazköy – Pera L. G. Birliği: 2-2
Girne H. Evi – Yalova: 0-1
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