  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.022
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2959
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Futbolda günün sonuçları

» »
Futbolda günün sonuçları
Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün maçları tamamlandı. İşte sonuçlar: 

AKSA Süper Lig

Göçmenköy – Mesarya: 0-0
Türk Ocağı – Çetinkaya: 3-0
Yenicami – Cihangir: 0-0
Hamitköy – Yonpaş Dumlupınar: 0-1
Mağusa T. Gücü – CB Gençlik Gücü: 5-1

M. Değirmenlik – K. Kaymaklı: 3-1
Merit A. Yeşilova – Lefke: 1-3
Gönyeli – Doğan T. Birliği: 1-5

AKSA Birinci Lig
Esentepe – İncirli: 0-0
M. Karşıyaka – Lapta: 2-0
Yenierenköy – Binatlı: 1-1
Baf Ü. Yurdu – Düzkaya: 1-0

Mormenekşe – Ünimar Maraş: 4-3
Dörtyol – Yeniboğaziçi: 0-1
M. Hacıali Yılmazköy – Pera L. G. Birliği: 2-2
Girne H. Evi – Yalova: 0-1

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı: Yakında Deniz ulaşımına yeni bir soluk katacağız23 Ekim 2022 Pazar 15:08
  • Altuğra, KTTB'nin yeni yönetimini tebrik etti...23 Ekim 2022 Pazar 14:30
  • Eren Erkul hayatını kaybetti23 Ekim 2022 Pazar 13:53
  • KTEZO yeni esnaf kooperatifi kurulmasını eleştirdi23 Ekim 2022 Pazar 13:17
  • Ertuğruloğlu: Sorunun Temelinde Kıbrıslı Rumların Türkleri Eşit Görmemesi Yatıyor23 Ekim 2022 Pazar 12:59
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak23 Ekim 2022 Pazar 12:35
  • Serhatköy Alt Geçidi İle Mevlevi Çemberi Arasındaki Yol Bugün Trafiğe Kapatılacak23 Ekim 2022 Pazar 12:23
  • Sıla Usar İncirli Lefkoşa’yı aydınlatmaya Surlariçi’nden başladı!23 Ekim 2022 Pazar 11:34
  • Tatar: Halkıma verdiğim sözleri yerine getirmenin huzuru içerisindeyim23 Ekim 2022 Pazar 10:32
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 24. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti23 Ekim 2022 Pazar 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti