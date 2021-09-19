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Futbolda ilk hafta maçları tamamlandı

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Futbolda ilk haftanın sonuçları şöyle;
Futbolda ilk hafta maçları tamamlandı

Futbolda ilk hafta maçları tamamlandı

Futbolda ilk haftanın sonuçları şöyle;

AKSA Süper Lig

DTB-Cihangir: 1-2

Yenicami – Merit A. Yeşilova: 1-1

Mağusa TG – Y. Dumlupınar: 0-1

Gönyeli – Türk Ocağı:1-0

Binatlı – Hamitköy: 0-2

K.Kaymaklı – Baf ÜY: 0-0

Girne HE – Göçmenköy: 1-2

Mesarya – Lefke: 0-1

AKSA Birinci Lig

Esentepe – Mormenekşe: 1-1

Yalova – Düzkaya: 2-0

G.Birliği – Görneç: 2-1

İncirli – CB Gençlik Gücü: 1-0

Y.Boğaziçi – B.Bağcıl: 3-0

Çetinkaya – Dörtyol: 0-2

Maraş – Çanakkale: 4-2

M.Değirmenlik – Karşıyaka: 2-1

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