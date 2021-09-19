Futbolda ilk hafta maçları tamamlandı
Futbolda ilk haftanın sonuçları şöyle;
AKSA Süper Lig
DTB-Cihangir: 1-2
Yenicami – Merit A. Yeşilova: 1-1
Mağusa TG – Y. Dumlupınar: 0-1
Gönyeli – Türk Ocağı:1-0
Binatlı – Hamitköy: 0-2
K.Kaymaklı – Baf ÜY: 0-0
Girne HE – Göçmenköy: 1-2
Mesarya – Lefke: 0-1
AKSA Birinci Lig
Esentepe – Mormenekşe: 1-1
Yalova – Düzkaya: 2-0
G.Birliği – Görneç: 2-1
İncirli – CB Gençlik Gücü: 1-0
Y.Boğaziçi – B.Bağcıl: 3-0
Çetinkaya – Dörtyol: 0-2
Maraş – Çanakkale: 4-2
M.Değirmenlik – Karşıyaka: 2-1
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